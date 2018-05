Atribuídos apoios financeiros para fomento da produção pecuária

Decorreu no dia 7 de maio, na Câmara Municipal, a entrega de apoios financeiros ao fomento da produção pecuária, uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Real desde 2014, na sequência da aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro ao Fomento da Produção Pecuária, com o objetivo fundamental de apoiar os produtores do concelho através da atribuição de uma verba destinada à vacinação obrigatória do gado.

A atividade pecuária representa, no mundo rural, uma atividade que assenta fundamentalmente na pequena exploração de natureza familiar, de sustentabilidade financeira débil, face aos elevados custos a ela associados. Esta medida municipal assume particular relevância para a sustentabilidade deste setor, para a sobrevivência de muitos agregados familiares e consequentemente para a economia local. Este ano foram apoiados 150 produtores, com um valor total de 16.000 euros. Recorde-se que em 2014, ano em que a autarquia atribuiu este apoio pela primeira vez, foram apoiados 64 produtores.

Neste contexto, a concessão de apoio financeiro aos produtores pecuários torna-se um imperativo, sendo um contributo para a sustentabilidade e expansão da atividade económica do concelho, contribuindo ainda para a sensibilização dos produtores pecuários para a importância do cumprimento das regras de saúde pública e animal.