Atletas do inter-freguesias de Vila Real assistiram a jogo da seleção

Realizou-se no dia 11 de outubro a viagem que levou até Lisboa todos os participantes do XXIII Torneio Inter-Freguesias de Futsal para assistirem, no Estádio José de Alvalade, ao jogo de futebol entre Portugal – Luxemburgo, referente à Qualificação para a Fase Final do Campeonato da Europa 2020. Os pequenos atletas puderam vibrar e assistir a mais uma vitória da nossa SELEÇÃO. É de salientar a boa disposição, animação e convívio que permaneceu ao longo de toda a viagem.

Recorde-se que participaram no XXIII Torneio Inter-Freguesias de Futsal, que decorreu de 26 de agosto a 7 de setembro, um total de 110 crianças e 30 adultos/responsáveis, das freguesias de Abaças, Arroios, Freguesia de Vila Real, Guiães; Lordelo, Mateus; Mondrões, Parada de Cunhos, Torgueda, Vila Marim e União das Freguesias de Mouçós e Lamares.