Atletas botiquenses campeões nacionais em prova de Kung Do Te

Realizou-se no passado dia 5 de maio, no Pavilhão Desportivo de Valpaços, o Campeonato Nacional de Kung Do Te, prova onde participaram quatro atletas do Kung Fu Boticas.

Após uma longa jornada de testes, Arménio Cunha e Américo Sanches, sagraram-se campeões nacionais, nas categorias de 46 Kg e 58 Kg, respetivamente.

Por outro lado, os atletas Tiago Teixeira, a competir na categoria 67 Kg, e Telmo Marinho, categoria 76 Kg, tornaram-se vice-campeões nacionais da modalidade.

A prova desportiva, organizada pela Federação Portuguesa de Kung Do Te, contou com a participação de várias equipas nacionais.