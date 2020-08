Atleta vila-realense vai treinar equipa do FCP de Ténis de Mesa

A vila-realense Sara Rocha, atleta de ténis de mesa com maior palmarés em Vila Real, foi contratada para treinadora da Seção de Ténis de Mesa do Futebol Clube do Porto para a época de 2020/2021.

No seu currículo a atleta conta com várias chamadas à Seleção Nacional, foi Campeã Nacional em 4 anos consecutivos, em diferentes categorias; foi medalha de Ouro nos Jogos da CPLP; militou 4 épocas no ADC Ponta do Pargo, equipa que milita na 1ª Divisão Nacional de Seniores Femininos, tendo alcançado sempre o playoff, o que lhe permitiu disputar as provas europeias da ETTU CUP, clube do qual saiu na época 2018/19 para regressar ao Club de Vila Real e levar a equipa sénior femininos deste clube ao 6º lugar do Campeonato Nacional de seniores femininos da 2ª Divisão Nacional.

O FCP viu na Sara Rocha potencial para poder orientar tecnicamente o ténis de mesa daquele clube, e não enjeitou a oportunidade de contar com a experiência desta atleta, agora treinadora.

A Sara Rocha inicia a sua carreira de treinadora no melhor nível, no entanto, não dá por encerrada a sua carreira como atleta.

A sua ligação ao Club de Vila Real vai permanecer, até porque foi a sua maior escola neste desporto, continuando a fazer parte do conjunto de atletas que compõe a equipa do Club para disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Seniores Femininas.

O Club de Vila Real mantém a atleta mas deixa de contar com esta treinadora, de qualquer forma esta é uma excelente notícia para o CLUB pois ou longo dos anos tinha “exportado” vários atletas campeões para vários outros clubes, da região e não só, iniciando agora a “exportação” de treinadores, uma novidade em Vila Real, o que demonstra a continuidade do excecional do trabalho deste CLUB na promoção da modalidade.

Entretanto o Club de Vila Real tem já o seu quadro técnico definido para a próxima época, contando com dois treinadores e iniciará os treinos no dia 31 de Agosto.