ATL reforçado durante as férias da Páscoa

Neste período de férias da Páscoa, o Município de Ribeira de Pena, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, reforçou o serviço de Atividades de Tempos Livres – ATL, de modo a responder adequadamente ao aumento de frequentadores e ao aumento do tempo de permanência dos mesmos.

O espaço de ATL é um serviço disponibilizado pela autarquia com objetivo de facilitar a organização familiar, respondendo a uma necessidade sentida pelos encarregados de educação. As crianças do concelho têm aqui um espaço onde podem brincar ou estudar, fora do horário escolar.

O Município de Ribeira de Pena assegura o funcionamento de dois espaços de atividades de tempos livres, em Cerva e em Salvador.