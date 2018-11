Atividades natalícias animam cidade de Vila Real

Esta segunda-feira, dia 26 de novembro, foi apresentada a programações da “Bila Natal 2018”. Este ano, o município tem como intenção descentralizar as festividades, para estas de distribuírem por toda a cidade. A iluminação será inaugurada no dia 1 de dezembro, pelas 17h30, e as luzes estarão acesas até ao dia 7 de janeiro.

Para isso, poderemos contar com um conjunto de atividades, tais como: a tradicional mostra dos presépios, de 2 de dezembro a 7 de janeiro, que contará com a participação das 20 freguesias do concelho e com o Centro Cultural Desportivo dos Trabalhadores do Município; a segunda edição do Mercado de Natal, de 7 a 9 de dezembro; várias animações infantis distribuídas por três fins de semana, a partir de 8 de dezembro; um programa de férias; atividades de leitura partilhadas entre pais e filhos, na Biblioteca Municipal; atividades radicais na Praça do Município e na Praça da Nossa Senhora da Conceição; a tradicional corrida de S. Silvestre, a 29 de dezembro; a Mostra do Fim de Ano, a 30 de dezembro, que vai contar com a presença do programa Somos Portugal, da TVI; e com vários concertos de Natal: a 19 de dezembro, na Igreja da Misericórdia, a 20 de dezembro, na Sé de Vila Real, onde vão atuar o Coral da Cidade de Vila Real e o Coro Mistro de Mouçós, entre outros.

Este ano, segundo o Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, o objetivo foi “envolver todos, ter festas para todos e fazer mais com menos investimento”, o que exige o envolvimento de todos os vila-realenses.

Na cidade, vão estar disponíveis mais de 40 atividades, representando um investimento da autarquia de 82 mil euros.

