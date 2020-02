Atividades carnavalescas em Vila Pouca de Aguiar

Na terça-feira de Carnaval haverá uma grande festa para toda a comunidade e em especial para os mais pequenos.

Entre as 14h30 e as 18h30, o Mercado Municipal será palco do concurso de melhor disfarce para crianças.

A festa é aberta a toda a população e terá música ao vivo, insufláveis, karts, atividades circenses, balões, jogos, algodão doce, pipocas e muito mais…

As atividades carnavalescas começam no dia 21, sexta-feira, com desfiles escolares em Vila Pouca de Aguiar às 10h15 e Pedras Salgadas às 15 horas.

No dia 23, domingo, haverá um desfile com várias coletividades e comunidade local a partir das 15 horas. É o Carnaval no seu melhor.