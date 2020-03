Atendimento presencial na autarquia de Vila Real só para “situações urgentes e inadiáveis”

Devido à pandemia de COVID-19, o Município de Vila Real decidiu adotar medidas e comportamentos “que protejam os utentes e trabalhadores dos espaços de atendimento ao público da Câmara Municipal”. Por isso, ainda que o Gabinete de Atendimento ao Cidadão continue em funcionamento, recomendou o atendimento “não presencial” através dos números de telefone 259308150 e 259308151 e dos endereços de e-mail disponíveis.

” A utilização do Gabinete de Atendimento ao Cidadão deve ser reservada para situações urgentes e inadiáveis”, pode ler-se no comunicado, em que, também estão disponíveis as seguintes orientações: “O atendimento deve ser feito individualmente, não sendo permitida a presença de mais de um cidadão por posto de atendimento, salvo situações de dificuldade de mobilidade; Não é permitida a presença de cidadãos no espaço de atendimento que não estejam a ser atendidos por um trabalhador da Câmara Municipal; Apenas é permitida a presença de 4 cidadãos em simultâneo na sala de espera do Gabinete de Atendimento ao Cidadão, exceto e momentaneamente para retirar a senha de vez; A todo o momento os utentes e trabalhadores, presentes no Gabinete de Atendimento ao Cidadão, deverão cumprir escrupulosamente as recomendações da Direção Geral de Saúde quanto à higiene, manutenção do espaço pessoal e etiqueta respiratória”.

Para além disso, as reuniões presenciais com os membros do Executivo Municipal, Presidente e Vereadores, deverão ser restringidas a situações de urgência inadiável. Para contactar o Executivo Municipal, deverão ser utilizados os formulários de contacto disponíveis no site do município.

Para facilitar o atendimento não-presencial, o município também disponibilizou os seguintes contactos:

Aeródromo Municipal – nunoferreira@cm-vilareal.pt

Arquivo Municipal – arquivo@cm-vilareal.pt

Assembleia Municipal – assembleia@cm-vilareal.pt

Biblioteca Municipal – biblioteca@cm-vilareal.pt

Centro de Informação Autárquica ao Consumidor (CIAC) – ciac@cm-vilareal.pt

Contabilidade – filipe.machado@cm-vilareal.pt

Contratação Pública – scp@cm-vilareal.pt

Departamento de Equipamentos e Infraestruturas – dei@cm-vilareal.pt

Divisão de Ação Social e Saúde (DASS) – asocial@cm-vilareal.pt

DPGU (Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística) – antonio.ramalho@cm-vilareal.pt

Educação, Juventude e Desporto – moura@cm-vilareal.pt

Gabinete Técnico Florestal – fatimalucas.gpc@cm-vilareal.pt

Julgados de Paz – correio.vreal@julgadosdepaz.mj.pt

Mercados e Feiras – geral@cm-vilareal.pt

Proteção Civil – antoniochina@cm-vilareal.pt

Recursos Humanos – pessoal@cm-vilareal.pt

Serviços de Ambiente – ambiente@cm-vilareal.pt

Serviços de Planeamento e Mobilidade – jotam@cm-vilareal.pt

Teatro Municipal – geral@teatrodevilareal.com ou 259 320 000

LIT – Loja Interativa de Turismo – animatur@cm-vilareal.pt