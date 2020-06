Associações universitárias lançam movimento “Académicas”

As Associações Académicas das Universidades de Aveiro, Algarve, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro lançaram um novo movimento associativo nacional designado de “Académicas.”. Este movimento surge no seguimento da necessidade que estas associações encontraram de uma reflexão profunda e urgente sobre o futuro do Ensino Superior em Portugal. A indispensável adaptação e resposta aos desafios que a pandemia impôs, em muito contribuiu para a criação desta iniciativa, que promove a discussão em volta desta temática, tendo em vista uma oportunidade de mudança e evolução para aquilo que é o futuro do Ensino Superior português e as suas necessárias reformas.

Através do comunicado lançado, as Associações Académicas destacam também a falta de interesse por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em auscultar aquilo que são as suas legítimas preocupações, uma vez que estas não foram no momento da crise pandémica consultadas pela tutela acerca da realidade do quotidiano das Universidades, as dificuldades da comunidade estudantil ou, ainda, soluções possíveis a tomar.

Ainda assim, afirmam-se como solução e nunca parte do problema, mostrando-se disponíveis e cooperantes. Através de um ciclo de conferências ao longo de várias semanas, será promovida, deste modo, a reflexão de pontos como o ensino, a aprendizagem e avaliação, a participação estudantil, a ação social e financiamento e a vida nas Universidades.