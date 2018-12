A Associação Laços e Sonhos P’ra Vida apresentou, na quinta-feira passada, o calendário solidário sobre o cancro da mama.

Este projeto, que foi realizado no tempo recorde de apenas três semanas pela empresa Para Cá dos Montes, tem como objetivo angariar fundos para a Associação Laços e Sonhos P’ra Vida poder apoiar doentes oncológicos.

Aquando da apresentação, a presidente da associação, Maria de Lourdes Amaral, tomou a palavra e agradeceu a todos os que contribuíram para a realização deste projeto, nomeadamente, a Juliana Martins, a Ana Silva, a Simão Martinho e a todas as voluntárias.

“Eu não tenho palavras para dizer o quão estou satisfeita com o trabalho delas, trabalharam tanto nestas semanas. Estou muito contente por ver este trabalho concluído e porque, apesar de nunca ter tido esta doença, vivo para esta associação e fico feliz por ver esta iniciativa ter tido este sucesso”, declarou a presidente da associação.

Por sua vez, Juliana Martins, da Para Cá dos Montes, após o término deste projeto, concluiu que esta foi uma experiência muito reconfortante e que deixa as pessoas a pensar. “Há muita gente que se queixa da sua aparência, e vi estas senhoras, que já passaram por muito mais, levarem a vida para a frente com um sorriso. Foi uma lição de vida e estou muito grata por permitirem à Para Cá dos Montes poder participar e organizar este projeto. Não ganhamos um cêntimo, mas os sorrisos que vimos valem muito mais do que isso”, explicou a jovem organizadora, aproveitando o momento para agradecer aos patrocinadores: a cabeleireira Fatinha Teixeira, a maquilhadora Márcia Costa do Buddha Spa, a florista Maria Flor e o Hotel Miracorgo.



