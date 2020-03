Associação Empresarial do Alto Tâmega suspendeu atendimento ao público

A ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega tomou a decisão de suspender o atendimento público por tempo indeterminado nas suas instalações em Chaves e Valpaços, como resposta preventiva à pandemia de Coronavirus.

Esta medida tem como intuito salvaguardar a saúde e bem-estar dos seus colaboradores, associados, parceiros, clientes e público em geral.

A ACISAT irá manter todo o apoio possível aos seus associados, através do atendimento telefónico (276 332 115 | 276 332 579) e por via digital (geral@acisat.pt) entre as 09h00 e as 16h00 de forma ininterrupta. Toda a informação relevante para as empresas será disponibilizada através dos seus meios digitais em www.acisat.pt e www.facebook.com/acisat.empresarial/.

Os empresários só deverão dirigir-se presencialmente aos serviços da Associação, mediante solicitação por parte da ACISAT ou em casos de força maior, após agendamento prévio por via telefónica ou digital com os seus colaboradores.

Por este motivo, a Assembleia Geral, estatutariamente prevista para o primeiro trimestre do ano, será adiada até que haja condições para a sua realização. E as atividades de dinamização do comércio previstas para este período ficarão também suspensas até que a situação de emergência esteja estabilizada.

A data de reabertura do atendimento público será comunicada através dos meios habituais.