Promovida pela Confederação da Agricultura de Portugal, CAP, decorreu nos dias 16 e 17 de Junho no Parc Cinquantenaire de Bruxelas, a sexta edição da iniciativa, “O Melhor de Portugal”. Trata-se de uma mostra agro-alimentar com venda direta ao público de produtos de qualidade e excelência de todas as regiões de Portugal.

Ciente das dinâmicas de promoção a nível internacional e das oportunidades de negócio que o evento encerra, a Associação do Douro Histórico, ADH, /Grupo de Ação Local, GAL, conjuntamente com a Comunidade Intermunicipal do Douro, CIM DOURO, apoiou e fez representar os vinhos da Adega Cooperativa de Favaios, Mesão Frio, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião, os produtores da Quinta da Barca e Alta Pontuação, bem como os azeites da Cooperativa dos Olivicultores de Murça, neste importante certame.

É a terceira vez que a ADH/GAL assume neste evento, uma posição de estímulo à promoção dos vinhos e azeite da região do Douro, seguindo uma visão estratégica de valorização destas fileiras, associadas à promoção e valorização turística do Douro como região vinhateira por excelência.

A grande afluência do público ao espaço da feira e ao stand Douro Vinhateiro em muito contribuíram para que o certame e a feira fosse um sucesso na confraternização e nos negócios para todos os participantes.