Associação de Ginástica do Douro e Dão na “IX Copa Galícia Internacional Trampolín”

A AGD2 – Associação de Ginástica do Douro e Dão participou, no passado fim-de-semana, dia 10 e 11 de março na “IX Copa Galícia Internacional Trampolín”. Uma delegação composta por 1 juiz, 4 treinadores e 13 ginastas oriundos de três clubes e dois distritos: de Vila Real, a AAFS – Associação de Atividade Física e Saúde e o GCVR – Ginásio Clube de Vila Real e de Viseu, a CBV – Casa do Benfica em Viseu.

O evento decorreu em Ourense, cidade galega geminada com Vila Real, no Pazo dos Deportes Paco Paz, um recinto com condições ótimas para a realização desta prestigiada prova internacional.

Os resultados foram francamente positivos e dos 13 ginastas, 5 garantiram a presença nas finais que decorreram no domingo.

Os resultados finais em Duplo Minitrampolim foram os seguintes: Escalão nível 1 (9-10 anos): FEM – 6º Maria Pinto, 12º Matilde Morais, 12º Carolina Fernandes, 14º Sara Nogueira; MASC – 4º Rodrigo Matos.

Escalão nível 2 (11-12 anos): 4º Camila Santos, 5º Leonor Rebelo, 6.º Sofia Lopes, 9º Lídia Fernandes, 10º Maria Ferreira, 12º Catarina Guerra e 14º Carolina Pina.

Escalão nível 4 (15-16 anos): 5º Camila Viamonte e a ginasta alcançou o 12º lugar na prova de Trampolim Individual.

Depois da forte aposta que no final da época passada a AGD2 realizou na formação de uma Seleção Regional que obteve dois títulos por equipas, na SCALASBISCUP 2017 – Prova Internacional de Trampolins, desta vez, tendo em conta o desenvolvimento da modalidade na região, a aposta foi direcionada para as camadas mais jovens que, não tendo alcançado as medalhas, a participação deixou muitos indicadores que estamos a trilhar o caminho certo.

Continuando a trabalhar, certamente, teremos um futuro ainda mais risonho.

Aproveitamos para agradecer a todos os pais e encarregados de educação pelo apoio prestado e por nos presentear com a vossa presença nesta prova internacional.

