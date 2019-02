Assinatura dos contratos para Requalificação dos Miradouros da EM 323

Realizar-se-á, no dia 4 de fevereiro de 2019, pelas 15h30, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta (Sabrosa), a cerimónia de assinatura dos contratos de apoio referentes à “Requalificação dos Miradouros da Estrada Municipal 323” e contará com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Também irão estar presentes na cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Fernando Freire de Sousa, o Secretário de Estado Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza e o Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino.

Em dezembro, quando foi publicado em Diário da República (DR) a abertura do concurso público para a mesma requalificação, a autarquia, em comunicado, revelou que era uma obra “de extrema importância” para o desenvolvimento turístico do concelho e da região. Para além disso, iria permitir “resolver muitos dos problemas estruturais e de segurança”.

Esta requalificação dos Miradouros, na estrada que liga Sabrosa ao Pinhão, segundo o que tinha revelado o DR, numa primeira fase, terá um valor base superior a 800 mil euros.

