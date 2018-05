Assinatura do Protocolo para a constituição de uma Equipa de Intervenção Permanente em Boticas

Foram assinados na passada sexta-feira, dia 4 de maio, em Fornos de Algodres, os Protocolos de Contratação e Funcionamento de 75 Equipas de Intervenção Permanente (EIP).

A constituição destas equipas resulta de um acordo entre os municípios abrangidos pela medida, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e as Associações de Bombeiros Voluntários.

O Município de Boticas, mais propriamente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas (AHBVB), passa a ter uma EIP, composta por cinco bombeiros em regime de permanência, que têm como objetivo promover a melhoria das condições de prevenção e socorro face a acidentes e catástrofes.

A constituição das EIP’s, que veio consagrar um conjunto de medidas que configuram uma reforma sistémica na prevenção e combate a incêndios florestais e que se estendem a outras áreas de proteção e socorro, garantem uma maior prontidão na resposta às ocorrências que impliquem intervenções de socorro às populações e de defesa dos seus bens. Os custos relativos ao funcionamento das equipas são suportados pelas autarquias e pela ANPC.

O acordo referente à constituição de uma EIP em Boticas, foi assinado pelo Presidente da ANPC, Carlos Nunes, pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e pelo Vice-presidente da AHBVB, Carlos Ferreira.

A cerimónia protocolar contou também com a presença do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, do Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado, e do Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares.