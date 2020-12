O Município de Santa Marta de Penaguião procedeu, no passado dia 29 de dezembro, à assinatura do contrato com a firma SIMPLEXBUILD Lda, para execução da obra Espaço Origem D’ouro.

Este espaço marcará o início de uma nova fase, turística, social e económica no nosso concelho, garantindo simultaneamente o arranjo urbanístico de uma zona relevante da sede da Vila.