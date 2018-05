Assinado Protocolo de Colaboração para a instalação e gestão da Loja de Cidadão de Vila Real

Foi assinado na passada sexta-feira, na presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques e da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o Protocolo de Colaboração para a instalação e gestão da Loja de Cidadão de Vila Real. As entidades que assinaram o protocolo foram o Município de Vila Real, a Agência de Modernização Administrativa, o Instituto de Registos e Notariado e a Autoridade Tributária e Aduaneira. Até ao final do ano as obras de adaptação do edifício onde ficará instalada a Loja, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, deverão estar concluídas, ficando esta ao serviço dos Vila-realenses.

Na ocasião o Presidente do Município de Vila Real, Rui Santos, afirmou “hoje é, de facto, um dia muito importante para nós.

É importante para os Vila-realenses, que verão a sua vida facilitada e simplificada, mas também para o executivo municipal, que tinha assumido o compromisso de tudo fazer para que este equipamento aqui se instalasse, e assim honrou a palavra dada.

E é ainda importante para esta zona da nossa cidade, para o seu comércio tradicional e para a revitalização do nosso centro histórico, devolvendo-lhe o mais importante: as pessoas.”

