2ª edição da Assembleia Municipal Infantil em Vila Real

Vai realizar-se, em Vila Real, a 2ª edição da Assembleia Municipal Infantil, que terá lugar no próximo dia 18 de maio, sexta-feira, pelas 14h30, no Museu da Vila Velha.

A Assembleia Municipal Infantil é um projeto do Município de Vila Real que pretende incentivar o interesse, desde os primeiros anos de escolaridade, pelo exercício dos direitos e deveres de cidadania, desenvolver capacidades de intervenção cívica e política, fortalecer a capacidade de argumentação e defesa das convicções, bem como a promoção de valores, destacando a tolerância, respeito pela diferença de opinião e pela vontade da maioria.

O tema a debater será a “Igualdade de Género” e irá envolver, à semelhança do ano letivo anterior, alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, dos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado de Mateus e das Instituições Privadas, Colégio N. S. da Boavista, Colégio Moderno de S. José e Instituto Jean Piaget, num total de 48 participantes, que apresentarão uma proposta por escola, com medidas a implementar relacionadas com o tema referido.

