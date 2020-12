Assembleia Municipal de Lamego aprova orçamento para 2021

A Assembleia Municipal de Lamego aprovou esta sexta-feira, dia 18, em sessão ordinária, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021 do Município de Lamego. Os documentos foram aprovados apenas com um voto contra.

A política orçamental municipal continuará a promover o aumento da execução do investimento, a redução das despesas correntes e a manutenção do esforço de captação de novas receitas.

Também será reforçado o investimento nas freguesias com vista à afirmação da coesão territorial do concelho e o investimento em medidas sociais que contribuam para minorar o impacto da pandemia junto das famílias.