Assembleia Municipal: Aprovada revisão do orçamento e das Grandes Opções do Plano

Foi aprovada por maioria, na Assembleia Municipal de dia 28 de fevereiro, a revisão do orçamento de 2020 e das Grandes Opção do Plano (GOP). Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, esta alteração, que consiste no aumento de 10 milhões de euros ao orçamento inicial, possibilitará o alcance de “tudo o que estava previsto nas grandes opções do plano”. “Este acrescento permite que o Município tenha condições financeiras para lançar todas as obras que estavam nas GOP, para realizar durante o ano de 2020”, frisou o autarca.

Recorde-se que dentro deste plano inclui-se o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), várias intervenções nas artérias da cidade, o lançamento da Escola de Enfermagem, o alargamento da rede de saneamento básico, a intervenção na Antiga Estação, no Mercado Municipal, o projeto das piscinas municipais, a loja do cidadão, o conserto da pista do aeródromo municipal, a pavimentação no mundo rural, entre outros. “Este é um conjunto enorme de obras que resultam do compromisso para com os vila-realenses que, este ano, terão condições financeiras para avançar. Assim, concretizaremos este plano que orientará Vila Real para o futuro”, declarou Rui Santos.

PSD votou contraA bancada do PSD votou contra a revisão do orçamento e das GOP, um posicionamento que Vasco Amorim justificou afirmando que “toda a direção política que a Câmara Municipal está a fazer seguir tem um grande inconveniente: quase todos os projetos foram atrás do dinheiro e não atrás das necessidades das pessoas”.

