ASAE mandou encerrar hipermercado Continente em Vila Real

Agentes da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerraram, hoje, as instalações do hipermercado Continente, em Vila Real. A razão pelo encerramento, de acordo com a Universidade FM, estão relacionadas com o incumprimento do plano de higienização.

Os agentes da ASAE, após uma inspeção detalhada, aconselharam o hipermercado a encerrar as suas portas. Tudo indica que as obras que estão a decorrer naquela área comercial podem estar na origem desta decisão de encerramento provisório do Continente.

Desde o passado mês de outubro que o Continente está a promover obras de ampliação. A execução deste projeto consiste em aumentar a área de vendas, acrescentando novas lojas, permitindo, por outro lado, o aumento da área de estacionamento, que terá capacidade para 507 automóveis ligeiros.