As novas tecnologias, a verdade estropiada e os algoritmos

Os jornais, nos tempos que correm, não deverão ser simples transmissores de notícias, de acontecimentos e opiniões. Como já afirmava Arthur Schopenhauer “ os jornais são os ponteiros de segundo no relógio da História” e nesse processo de “fazerem” história os periódicos estão confrontados, hoje em dia, com novos concorrentes como as novas tecnologias e as redes sociais que disputam notícias, observações, comentários ,cuja proveniência não será a mais fidedigna e a mais imparcial e daí surgirem as designadas “fake news”. Não se sabe se os jornais terão os dias contados num futuro próximo com esta poderosa ascensão e intromissão das novas tecnologias e das redes sociais no quotidiano, mas, é um facto que os periódicos- para poderem sobreviver – terão de erigir-se como ágoras da reflexão ,ágoras do debate onde se possam esclarecer e discutir os problemas do nosso tempo trepidante a fim de se encontrar o caminho da verdade, da verosimilhança, da credibilidade dos factos e dos acontecimentos, em contraponto às “ fake news” que de tanto (re) percutidas se tornam “verdades” para os inocentes, para os ingénuos , para os incautos e para a imensa massa ignorante que também voga pela internet e que não querem saber do rigor, da imparcialidade , da objectividade do jornalismo de referência, jornalismo este que já se vê acossado e de certa maneira manietado por interesses inconfessáveis. O que se vai tornando preocupante. A face do mundo nestes últimos anos mudou estonteantemente com as novas tecnologias e com o incremento da Inteligência Artificial que se prevê que superará o homem em 2060, isto segundo previsões de cientistas mais apocalípticos que temem que a IA alcance um nível de desenvolvimento superior ao do homem e se revolte contra ele. O sobressalto tecnológico que estamos vivendo abre preocupantes incertezas sobre a economia, a intimidade, as relações pessoais e o próprio futuro do ser humano. Esta revolução tecnológica que alguns já denominam como “ a grande disrupção exponencial”, nesta catadupa de novidades que se sucedem cada vez mais rapidamente, está, de facto, revolteando a economia – com a sua constante imprevisibilidade -, a política e as próprias relações pessoais. A própria qualidade da democracia – já de si desacreditada pela crescente corrupção que medra no seu seio a que se juntam as inadmissíveis benesses que usufruem os políticos – está em risco neste orwellismo tecnológico que vai permitindo que algoritmos ininteligíveis já começem a tutelar as nossas vidas. Sem que nos apercebamos.

António Cândido Miguéis