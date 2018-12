O dia de ontem assinalou o arranque da quadra natalícia em Chaves, com o acender da árvore de Natal gigante e a iluminação das fachadas dos edifícios mais emblemáticos, que enche de brilho e luz o centro histórico da cidade.

O ato teve lugar no Largo do Arrabalde, na presença do Presidente da Câmara, Nuno Vaz, e dos restantes elementos do executivo municipal. A cerimónia contou com a participação especial do Coro Infantojuvenil do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins e do Grupo Coral de Chaves.

Até ao final do ano, a iniciativa “Chaves Natal” contempla um conjunto de atividades, sobretudo dedicadas aos mais novos, para que vivam e sintam esta quadra natalícia de uma forma especial.

As atividades decorrerão em pleno coração do centro histórico, no Largo General Silveira, onde será montada uma Tenda, que acolherá uma pista de gelo natural. Um espaço onde os mais novos poderão realizar divertidas aventuras, desfrutar de um ambiente com toda a magia do Natal, complementada com um mercado de venda e exposição de chocolates e doces natalícios.

A iniciativa Chaves Natal é organizada pelo Município e EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, com a colaboração da ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega.

PROGRAMA

INAUGURAÇÃO DA ÁRVORE DE NATAL

02 de dezembro,

18h00, Largo do Arrabalde

FEIRA DAS VARANDAS

SABORES DE CHAVES

Todos os sábados

09h00 às 17h30, Largo do Arrabalde

Organização: AmoChaves

CONCERTO DA ORQUESTRA INFANTIL

DA ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES

05 de dezembro

19h00, Auditório do Centro Cultural

Organização: AAC

ANDREIA RIO – CONCERTO SOLIDÁRIO

09 de dezembro

16h30, Auditório do Centro Cultural

Bilhete: 5€

Produção: INDIEROR

CHAVES NATAL PARA AS ESCOLAS

10 a 13 de dezembro

Para os alunos do ensino pré-escolar e

1º ciclo, da rede pública e privada

CARROSSEL INFANTIL E INSUFLÁVEIS

10 de dezembro a 06 de janeiro

Praça da República e Largo do Arrabalde

Carrossel: 1,5€

Insuflável: 2€

Organização: ACISAT

TENDA NATAL e PISTA DE GELO

14 de dezembro a 06 de janeiro

Praça General Silveira

Bilhete Geral: 5€

Bilhete Promocional: 2,5€

MELODIAS DE NATAL

14, 15, 21, 22 e 24 de dezembro

Ruas do Centro Histórico e Tenda Natal

ABERTURA DA TENDA NATAL E CHEGADA DO PAI NATAL

14 de dezembro

15h00, Largo General Silveira

CONCERTO DE NATAL CORO INFANTO-JUVENIL DO A.E.J.M

14 de dezembro

21h00, Auditório do Centro Cultural de Chaves

Organização: Ag. Esc. Dr. Júlio Martins

2ª CAMINHADA SOLIDÁRIA “JUNTOS PELAS CRIANÇAS”

15 de dezembro

09h30, Concentração no Largo General Silveira

Organização: CPCJ

AUDIÇÃO DE NATAL

15 de dezembro

10h00 Auditório do Centro Cultural

Organização: AAC

ANIMAÇÃO DE RUA

16, 21, 22 e 23 de dezembro

das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Centro Histórico de Chaves

Organização: ACISAT

PASSEIO “PAI NATAL E AMIGOS”

16 de dezembro

15h00, Centro Histórico de Chaves

Organização: ACISAT

TEATRO INFANTIL“A FANTÁSTICA CAIXA MÁGICA”

22 de dezembro

15h30 e 18h00, Cine Teatro Bento Martins

Organização: TEF

V ENCONTRO DE COROS DE NATAL

22 de dezembro

21h00, Igreja Matriz de Chaves

Organização: Promontes e Grupo Coral Ribeirense

PAI NATAL ESTÁ NO TEF!

23 de dezembro

das 15h00 às 18h00, Cine Teatro Bento Martins

Organização: TEF

TEATRO “A RECRUTA DOS BRINQUEDOS”

23 de dezembro

15h30, Auditório do Centro Cultural de Chaves

Bilhete: 5€

Organização: INDIEROR

ENTREGA DE PRÉMIOS “CHAVES NATAL”

23 de dezembro

16h30, Largo do Arrabalde

Organização: ACISAT

CONCERTO

“JÁ OS ANJOS CANTAVAM”PELO CORAL DE CHAVES

29 de dezembro

21h15, Igreja Matriz de Chaves

Organização: Coral de Chaves

PASSAGEM DE ANO 2018/2019

GRUPO UKAPA

ESPETÁCULO PIROTÉCNICO

31 de dezembro e 1 de janeiro

das 22h00 às 02h00, Praça de Camões

