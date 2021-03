ARS Norte regista descida acentuada de novos casos de Covid-19 na região

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, participou esta sexta-feira, dia 5 de março, em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), na habitual reunião quinzenal, por videoconferência, com a Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), onde foi feito um ponto da situação relativamente à evolução da pandemia de Covid-19 na região norte do país.

À semelhança do que aconteceu no último encontro, a ARS Norte destacou a descida acentuada de novos casos de Covid-19 na região, assim como a diminuição significativa da taxa de positividade dos testes realizados, encontrando-se nesta altura nos 3,3%. Dos casos positivos de Covid-19 na região norte, 55% correspondem à variante inglesa, o que se traduz num maior risco de contágio, uma vez que esta estirpe é mais infeciosa e mortal.

No que concerne ao rácio de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 na região norte, a ARS Norte informou que este se situa nos 0,72, o que na ótica da autoridade regional “ainda não é um valor satisfatório, contudo, é demonstrativo da evolução favorável da pandemia”.

A ARS Norte comunicou também que com o desconfinamento e previsível retoma das atividades letivas vão ser testadas as comunidades escolares, assim como os serviços com um grande número de funcionários, de forma a prevenir-se uma nova vaga da doença.

Apesar de ainda não haver dados concretos sobre quando e como será feito o desconfinamento, aguardando-se pelo dia 11 de março para se saberem mais informações, prevê-se que na 1ª fase seja possível a retoma progressiva das aulas presenciais, com o regresso às escolas das crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo.

Relativamente ao plano nacional de vacinação contra a Covid-19, a autoridade de saúde regional transmitiu que o processo está a decorrer dentro do expetável nos concelhos do norte, informando ainda que foi realizado um protocolo com a Fundação Calouste Gulbenkian que visa a disponibilização de unidades móveis para reforçar o processo de imunização, nomeadamente de doentes acamados considerados prioritários.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, mostrou-se satisfeito com a evolução favorável da pandemia na região, principalmente no Concelho de Boticas, onde o número de novas infeções baixou significativamente nas últimas semanas.

No entanto, o autarca alertou “para a necessidade de se continuarem a cumprir as regras determinadas pela Direção-Geral da Saúde, como o uso obrigatório de máscara, higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e, sobretudo, distanciamento social, evitando-se ao máximo comportamentos de risco que impliquem um retrocesso no combate à pandemia”, acrescentando que “com o surgimento de novas estirpes do vírus a vacina pode não ser tão eficaz quanto o desejado, daí a necessidade de se redobrarem cuidados”.