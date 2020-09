ARS Norte preocupada com o aumento de casos de Covid-19 na região

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou este fim de semana em mais uma reunião por videoconferência com a ARS Norte, em representação da CIM Alto Tâmega, para fazer o acompanhamento da evolução da Covid-19 no nosso país e em particular na região norte.

A ARS manifestou a sua preocupação relativamente à subida do número de infetados com Covid-19 na região norte durante a última semana, prevendo que a média na próxima semana possa situar-se entre os 800 e 900 casos diários, o que é uma situação preocupante, dando a saber que a grande maioria dos infetados se situa na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Dentro das preocupações da ARS Norte destaca-se, naturalmente, o arranque do ano lectivo 2020/2021, responsável por uma maior mobilidade da população e que se poderá traduzir num aumento ainda mais significativo de casos.

Fernando Queiroga, que aproveitou a ocasião para solicitar alguns esclarecimentos relativamente a dúvidas que se levantam na interpretação da Resolução do Conselho de Ministros que declarou a situação de contingência entre 15 e 30 de Setembro, manifestou a sua preocupação relativamente aos transportes escolares, sobretudo no que diz respeito ao elevado número de alunos transportados em simultâneo no mesmo autocarro, não sendo salvaguardado o distanciamento social adequado, solicitando que haja uma maior fiscalização por parte das autoridades para que estas situações não se verifiquem, isto porque, argumentou, “no interior dos estabelecimentos de ensino estão a ser tomadas todas as medidas de protecção e salvaguarda contra o contágio por covid-19 e é fundamental que o mesmo se verifique ao nível dos transportes escolares”.