ARS Norte preocupada com aumento acentuado de casos de covid-19 na região

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou hoje, dia 16 de outubro, em representação da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em mais uma reunião, por videoconferência, com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), onde foi feito um ponto de situação sobre a evolução da pandemia de Covid-19 no país, com especial enfoque na região Norte.

A ARS Norte manifestou a sua preocupação relativamente à subida significativa do número de novos casos no norte do país, um aumento acima do esperado por parte das Autoridades de Saúde, muito devido ao início das aulas nas escolas e instituições de Ensino Superior.

De referir que grande parte dos contágios por Covid-19 surgem em ambiente familiar e de relações de proximidade, acontecendo sobretudo na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, sendo que há cada vez mais pessoas infetadas a precisarem de tratamento hospitalar.

Atendendo a esta situação, a ARS Norte apela à mudança de comportamentos e atitudes por parte de todos, cumprindo-se as diretrizes emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) e entidades Governativas, de forma a reduzir as cadeias de contágio.

A vacinação contra a gripe sazonal foi outra das temáticas abordadas no encontro, uma vez que a campanha de vacinação na região e, mais propriamente, nos concelhos do Alto Tâmega, arrancam na próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, numa estreita relação de cooperação entre os municípios e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso (ACES ATB), o que permitirá evitar deslocações dos grupos de risco aos Centros de Saúde para a toma da vacina.

Também as celebrações do Dia de Todos os Santos e de Fiéis Defuntos, o que origina uma grande afluência aos cemitérios, foi outra das preocupações demonstradas pelas ARS Norte, sendo que cabe a cada município definir as regras e orientações para o funcionamento dos cemitérios, evitando-se aglomerados de pessoas tanto no interior, como no exterior.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, demonstrou a sua preocupação com o número crescente de casos no Alto Tâmega, assim como a demora na realização de testes à Covid-19 na região.

O autarca solicitou, ainda, a resolução da falta de médicos e da redução dos horários das consultas abertas em alguns Centros de Saúde do Alto Tâmega, o que tem criado transtornos às populações que necessitam de cuidados de saúde.