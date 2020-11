ARS Norte avisa: próximas semanas podem ser determinantes no combate à pandemia

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou hoje na habitual reunião semanal com a ARS Norte, por videoconferência e em representação da CIM Alto Tâmega, para fazer uma análise da evolução da pandemia de Covid-19 na região norte. E, os números apresentados não são nada positivos, verificando-se um constante aumento diário de novos casos, dando a ideia de que a desaceleração de novos contágios está ainda longe de ser uma realidade, agudizando-se a pressão que existe sobre os hospitais e causando problemas quanto à disponibilidade de camas, tanto para doentes covid como para doentes com outras necessidades e patologias.

Interpelada sobre as diferenças nos dados divulgados pela DGS e pela própria ARS Norte, que estão na origem da determinação do grau de incidência de casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias, e que determinam as diferentes classificações de risco de cada concelho, a ARS explicou que os dados da DGS estão menos atualizados, por atrasos no report, o que explica algumas imprecisões face à classificação epidemiológica do risco de cada concelho, em particular daqueles que se encontram nos extremos de cada escalão.

Outra das preocupações manifestadas pelo Presidente da Câmara de Boticas diz respeito ao atraso na comunicação das Autoridades de Saúde às forças de segurança (GNR e PSP) das listagens dos cidadãos que devem manter-se em confinamento domiciliário, quer por se tratarem de casos positivos de Covid-19, quer por serem contactos de alto risco de casos positivos. Nestas situações, a irresponsabilidade social de algumas pessoas leva-as a fazer a sua vida com toda a normalidade, sem respeitarem o isolamento, representando um risco acrescido de contágio comunitário e sendo responsáveis pelo aparecimento de vários surtos. Uma situação que, segundo Fernando Queiroga, “deve ser evitada a todo o custo”.

Perante os dados e as evidências apresentadas, Fernando Queiroga reforça que “ a época que se avizinha será determinante para que em janeiro não haja subidas acentuadas de novos casos, prejudicando a realização de importantes eventos comerciais e da economia local. É fundamental que existam cuidados redobrados e que se evitem ao máximo as concentrações habituais nesta época do ano, em particular nas atividades relacionadas com a matança tradicional do porco para auto-consumo. Todos temos consciência de que o mês de dezembro e o Natal deste ano não poderão ser iguais. A concentração de pessoas, as casas aquecidas e o relaxamento que existe nestas ocasiões são situações muito propícias à propagação do contágio. Por isso mesmo, a responsabilidade de travar esta curva ascendente terá que ser de todos, tendo consciência dos sacrifícios que é preciso fazer”.