“Arruada” regressa às ruas de Vila Real

De 12 de julho a 24 de agosto, o ARRUADA, Ciclo de Artes na Rua, regressa para animar o Centro Histórico de Vila Real com espetáculos que primam pela qualidade e originalidade. Trata-se de uma iniciativa do Município de Vila Real, com programação e produção do Teatro Municipal e dos Serviços de Animação e Turismo, que teve a sua primeira edição em 2016, no âmbito da Capital da Cultura do Eixo Atlântico.

Nesta 4ª edição serão apresentados 14 espetáculos de 14 companhias, com artistas de Portugal, de Espanha, de Itália e da Argentina. Todos os espetáculos são gratuitos, destinados geralmente a todos os públicos, sendo os dos sábados de manhã de carácter familiar, para crianças e famílias.

Este ciclo de artes de rua tem como objetivo dinamizar durante os meses de julho e agosto o centro da cidade, estimulando a população a fruir os espaços públicos do seu Centro Histórico e convidando os visitantes a conhecerem o património arquitetónico da cidade, ao mesmo tempo que ajuda a dinamizar o comércio local atraindo ao sábado de manhã mais público para um eixo que parte da Rua Camilo Castelo Branco e passa pelo Largo do Pelourinho, pela Rua António Azevedo e chega ao Largo da Capela Nova, entrada da Rua Direita.

O Arruada tem, assim, um interesse evidentemente artístico e cultural, mas também turístico, oferecendo a quem visita a região uma alternativa de lazer rica e diversificada e atraindo um público interessado neste género de manifestações de rua.

Rui santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, referiu, por ocasião da apresentação da programação do ARRUADA 2019, que “fica claro que Vila Real se afirma, cada vez mais, como o motor na área cultural de toda a região”, acrescentando ainda “Vila Real é uma cidade cosmopolita que funciona em função daquilo que os cidadãos esperam”.

Os espetáculos do ARRUADA ocorrem todas as sextas-feiras à noite, geralmente na Praça do Município, e ao sábado de manhã no Largo da Capela Nova ou, em alguns casos, com uma itinerância por várias ruas do Centro Histórico.