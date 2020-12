“Arruada Natalícia 2020” anima centro histórico da cidade de Chaves

As ruas do centro histórico da cidade estão a ser palco de momentos de animação, pela “Arruada Natalícia 2020”, na qual figurantes espalham a magia de natal através das personagens do Pai Natal, Renas, Gnomos, Bolachas de Gengibre e Bonecos de Neve.

Esta animação natalícia, iniciada durante a tarde de ontem, esteve também na rua durante a manhã de hoje e terá continuidade nos próximos dias 18 e 19 de dezembro. Pretende-se com esta atividade proporcionar momentos de felicidade e esperança nos flavienses, minimizando as dificuldades sentidas por artistas, comércio e hotelaria local, muito afetados pela atual situação pandémica.

Com o evento “Arruada Natalícia 2020”, a autarquia pretende renovar as forças e o espírito natalício de todos os munícipes para que, com união, harmonia, paz e solidariedade, juntos possam vencer esta pandemia.

As atividades desenvolvidas decorrerão em cumprimento com as diretrizes da DGS.

Programa

18 de dezembro (sexta-feira) | 14h30

Lapa; Rua do Olival; Rua de Santo António; Rua Direita; Ponte Romana e Madalena.

19 de dezembro (sábado) | 10h30

Madalena; Ponte Romana; Rua Direita; Rua de Santo António; Rua do Olival e Lapa.