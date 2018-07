De 6 de julho a 25 de agosto, decorre a 3.ª edição do ARRUADA, o ciclo de artes de rua de Vila Real, iniciativa do Município de Vila Real, criada em 2016 no âmbito da Capital da Cultura do Eixo Atlântico. Serão 16 espetáculos de teatro de rua, novo circo, clown e cinema a acontecerem na área do Centro Histórico, entre a Praça do Município, o Largo da Capela Nova e a Vila Velha.

Destinados a todos os públicos, os espetáculos do Arruada são uma excelente forma de fruir espaços públicos da cidade e animar com arte as noites de Verão, enriquecendo a vivência tanto de residentes como de turistas. O Arruada tem conseguido afirmar-se como um atrativo extra de Vila Real para quem viaja pelo país e reforçar a imagem da cidade como uma das mais dinâmicas e diversificadas culturalmente. Refira-se que na edição de 2017 assistiram a este ciclo de artes de rua cerca de 6000 espectadores.

Para a edição de 2018 foram convidadas várias companhias ibéricas, de diferentes linguagens artísticas, incluindo algumas das mais relevantes companhias portuguesas nesta área das artes do espetáculo. As atuações acontecem às sextas-feiras à noite, na Praça do Município, e aos sábados de manhã, em volta do Largo da Capela Nova, durante os meses de julho e agosto. A programação e a produção do Arruada estão a cargo do Teatro Municipal e dos Serviços de Animação e Turismo do Município.

Folhear online o programa:

https://issuu.com/teatrodevilareal/docs/arruada_2018/1?ff=true

