Arranque do ano letivo em Santa Marta de Penaguião em segurança

O novo ano letivo já arrancou em Santa Marta de Penaguião e são muitas as preocupações de todos os que se encontram envolvidos no processo educativo.

Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Agrupamento, não se têm poupado a esforços para que este arranque seja o mais seguro e tranquilo possível.

Transportes, refeições e partilha dos espaços comuns, tudo está orientado sob as normas da DGS e pensado de forma a reduzir ao máximo o risco de contágio dentro da comunidade escolar.

No seguimento do arranque, e em parceria com as IPSS’s do concelho, o Município de Santa Marta de Penaguião preparou para todos, na alameda 13 de janeiro, um manifesto de esperança, energia e força.

As árvores foram decoradas a preceito, para aquecer os corações mais fragilizados pela pandemia, mostrando que embora a COVID-19 continue a circular entre nós, não nos vencerá.