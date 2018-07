Começou no mês de junho a obra de regeneração urbana das Ruas das Quintães e do Fundo do Povo, em São Martinho de Anta.

Esta intervenção, que se vai prolongar até ao fim do ano de 2018, tem por objetivo melhorar a imagem urbana de São Martinho de Anta através de arranjos exteriores de reabilitação do espaço público urbano e está enquadrada na medida do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) e das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). A conclusão desta obra permitirá tornar o território mais atrativo para o turismo e para a comercialização de produtos endógenos, permitindo também melhorar de forma expressiva a qualidade de vida da população residente e a dinamização económica da vila.

O custo total da obra é de 1,042,764.17€, tem comparticipação do FEDER, cabendo ao município de Sabrosa o pagamento de 312,545.97€ da mesma.

A rua do Fundo do Povo é a via mais a poente do centro do aglomerado habitacional de S. Martinho de Anta. A rua dos Quintães é a via mais a nascente do centro de S. Martinho de Anta, prolongando-se até ao final da povoação (Campo de futebol).