Um grupo constituído por dez jovens iniciou, no passado dia 13 de agosto, o primeiro período do Programa Voluntariado Jovem para as Florestas que se encontra a decorrer no município de Mondim de Basto.

Até ao dia 27 de agosto, os jovens inscritos vão desenvolver ações de prevenção e preservação da floresta e da natureza, colaborando com os sapadores florestais em ações de sensibilização e de vigilância em pontos estratégicos do concelho.

O programa aprovado para o Município de Mondim de Basto denomina-se “Proteger o que é nosso”. Os jovens, com idades entre os 18 e 30 anos, interessados em participar neste programa poderão ainda inscrever-se para um segundo período que vai decorrer até ao dia 15 de setembro. Para isso deverão aceder à plataforma do IPDJ em https://programas.juventude.gov.pt/, ou dirigir-se ao Gabinete da Juventude da Câmara Municipal.