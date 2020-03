CHTMAD: área dedicada ao tratamento de casos com Covid-19 em fase de conclusão

A área dedicada à avaliação e tratamentos de doentes com Covid-19 do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), cuja construção teve início no passado dia 17, está em fase de conclusão e, segundo o gabinete de comunicação do CHTMAD, estará pronta para acolher pacientes já na próxima semana. A unidade foi implementada junto às urgências do hospital. De referir que o Hospital de Vila Real já se encontrava a realizar análises aos caso de COVID-19 na região.

Recorde-se que a criação desta área foi solicitada pela Direção Geral de Saúde (DGS) que tinha anunciado, ainda esta semana, que todos os Hospitais e Centros de Saúde têm de criar áreas dedicadas para a avaliação e tratamento de doentes com Covid-19, para ajudar a conter e erradicar a pandemia do Coronavírus.

Estas áreas dedicadas à avaliação e ao tratamento de doentes infectados deverão ter, no mínimo, duas salas de observação, uma área de tratamento, uma receção e uma sala de espera, todas elas separadas das zonas em que estão os doentes sem suspeita de contaminação pelo Coronavírus.