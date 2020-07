Arbol – It Consulting: a simplificar negócios há mais de 20 anos

A Arbol – It Consulting, um empresa consultora de Software de Gestão e Segurança, foi fundada em 1999, tendo adotado este nome em 2008. Desde essa data, tem-se dedicado ao fornecimento e implementação de Sistemas de Informação adaptados às necessidades específicas de cada negócio. De sublinhar que em 2012, esta empresa foi adquirida pela “maior empresa a operar em Portugal na área da consultoria de Software”, a Primavera Software. “A nossa empresa trabalha há 26 anos na área da informática e, como a Primavera é consultora há 22 anos, trabalhamos principalmente com empresas nas quais vamos fazer a consultoria, implementamos o software, fazemos manutenção, etc.”, explicou o responsável, acrescentando que complementam estes serviços com novas praticas de gestão de acordo com as necessidades do cliente.

No que diz respeito aos seus serviços, a Arbol dedica-se a três áreas: o suporte técnico, a consultoria e o Regulamento de proteção de dados. O primeiro, é desenvolvido por consultores certificados pelos seus parceiros nas mais diversas áreas de atuação e pode ser efetuado presencialmente ou remotamente. Na área da consultoria, a empresa atua no levamento de dados e diagnóstico, apresentando um relatório técnico; na implementação de sistemas de gestão, com foco na produtividade e na implementação de soluções tecnológicas. Por fim, no RGPD, disponibilizam automatismos que simplificam a adoção das suas medidas.

Com estes três setores, a Arbol It consegue responder às necessidades de um vasto leque de clientes, que vão desde o próprio Regia-Douro Park à área hoteleira, passando pela restauração.

Um espaço cheio de vantagens

De facto, a empresa tem-se dedicado a esta área porque “o empresário, muitas vezes, não olha para estas questões”, uma vez que é um trabalho que precisa de um apoio e a empresa “dá-o”.

A empresa, instalada no Regia-Douro Park há três anos, louva as regalias de que beneficia: os acessos, a internet, as salas de reuniões, entre outros. “Esta é uma melhor solução em termos de preço, qualidade e acessos, porque o nosso eixo de clientes centra-se no Peso da Régua, em Vila Real, em Vila Pouca de Aguiar e me Murça. Portanto temos de vir de Vila Real para aqui todos os dias e, estando aqui, podemos deslocar-nos para qualquer sítio com uma grande facilidade. O Regia-Douro Park é um parque tecnológico, como o próprio nome indica, e uma empresa tecnológica faz todo o sentido estar num polo tecnológico”, concluiu Rui Fontelas, realçando a importância do acesso às salas de reunião e ao anfiteatro para fazer negócios e eventos.

Um futuro com os olhos postos no crescimento

No futuro, a Arbol It pretende crescer e, no início deste ano, já deu os primeiros passos com a contratação de mais um consultor técnico, Filipe Ferreira, e um consultor funcional, Patrique Dinis, com o intuito de desenvolver uma área pouco desenvolvida anteriormente. Com o aumento de colaboradores para quatro, a empresa também mudará de instalações para uma sala maior e, dependendo do volume de faturação, se tudo correr bem, sairá do Regia-Douro Park, pois deixará de ser uma “star-up”. “Gostaríamos de ter estar num espaço em que possamos demonstrar todos os serviços e opções que podemos fornecer. Por exemplo, na área da hotelariatermos uma solução ‘montada’, para o cliente ver as soluções a funcionar”, concluiu o CEO.