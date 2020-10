Aprovada redução da portagem no Túnel do Marão

O Governo aprovou, hoje, a redução do preço das portagens em oito autoestradas e em outros seis troços de entrada em autoestradas. Desta forma, as reduções dos valores das portagens afetam várias autoestradas, como a A4, bem como nos troços A4 – Sendim/Águas Santas, A4 – Túnel do Marão, A4 – Vila Real-Bragança (Quintanilha), entre outras.

O Executivo determinou que o modelo de desconto no valor das portagens prevê uma redução de 25% para os veículos de classe 1 e 2, desde o oitavo dia de utilização num mês. Terá lugar também um aumento do desconto para veículos de transporte de mercadorias.

O modelo de descontos é o seguinte:

1. Redução de 25% para os veículos de classe 1 e 2, desde o 8º dia de utilização num mês;

2. Aumento do desconto para veículos de transporte de mercadorias, para 35% durante o dia e 55% à noite, bem como os feriados e os fins de semana.