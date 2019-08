Aprovada lista de candidatos do CDS-PP às Eleições Legislativa de 2019

A Conselho Nacional do CDS-PP aprovou, na passada quinta-feira, dia 1 de agosto, os candidatos que compõem a lista do CDS-Partido Popular às Eleições Legislativas, de 6 de outubro de 2019, pelo círculo eleitoral de Vila Real.

A Comissão Política Distrital CDS-PP de Vila Real pautou a sua escolha com base em critérios qualitativos – de mérito, competência e excelência – procurando apresentar uma lista que represente o distrito de forma digna, próxima e eficaz.

Através de um processo transparente e participado, em parceria com as concelhias, o CDS congregou um grupo de pessoas bastante diversificado nas suas qualificações, experiências e vivências e garantiu, simultaneamente, uma ampla abrangência geracional e territorial.

“O CDS-PP parte para o próximo ato eleitoral com a ambição e a crença de eleger um deputado. Reconhecendo que muitos dos problemas e limitações que assolam o distrito são consequência direta da insensibilidade do poder central face à realidade do nosso território, não é de somenos importância denunciar a incapacidade dos eleitos distritais de PS e PSD, ao longo de décadas, em promover um desenvolvimento harmonioso do país, resultado da constante subordinação aparelhista enraizada no trabalho político de socialistas e sociais-democratas”, informou o partido.