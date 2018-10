Decorreu, na passada quarta-feira, a apresentação do Guia de Restauração de Vila Real, no âmbito do DOUROTUR, um projeto desenvolvido pela Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) e pelo Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) desde 2016.

O projeto DOUROTUR conta com quatro linhas de investigação: em primeiro lugar, o estudo da oferta turística e da hospitalidade da região duriense, a segunda linha analisa a imagem e os estudos turísticos, em terceiro lugar esta a linha que aborda a procura e os efeitos do turismo e, por fim, a quarta linha baseada no marketing digital e nas novas tecnologias aplicáveis ao turismo.

O Guia de Restauração, que conta já com 80 restaurantes nas suas páginas, teve origem num desafio lançado pela restauração de Vila Real que sentia a necessidade de divulgação…

