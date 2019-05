Apresentada 5ª Rampa de Santa Marta: Motores vão ouvir-se por entre socalcos

No passado dia 16 de maio, foi apresentada a 5ª Rampa de Santa Marta, a terceira prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha 2019. Este evento, organizado pelo Clube Automóvel da Régua com o apoio do Município de Santa Marta de Penaguião, reúne cerca de 50 participantes e é, segundo o presidente de Santa Marta de Penaguião, Luís Machado, “uma oportunidade para aquecer os motores dos amantes deste desporto antes das corridas de Vila Real”.

O presidente do município de Santa Marta adiantou estar convicto de que “esta quinta edição será mais uma vez uma prova de “excelência”, não só a nível desportivo, mas também muito prestigiante para todos os penaguienses que orgulhosamente recebem este grande evento nacional a contar para um dos mais preponderantes Campeonatos Nacionais”. O dirigente confessou estar satisfeito com este evento, pois este tipo de iniciativas, segundo o próprio, “leva o nome de Santa Marta para toda a região”, sendo, dessa forma, “um excelente veículo de promoção” do concelho, da gastronomia e do saber receber desta freguesia.

Uma hospitalidade apreciada por Joaquim Teixeira, presidente da direção da Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis de Montanha (APPAM): “Esta é a segunda rampa com o maior número de inscritos, e isso é o reflexo da forma como somos muito bem tratados. Somos bem-recebidos e dão-nos sempre todas as condições”, adiantou o presidente da APPAM, acrescentando que as pessoas gostam muito desta corrida devido ao seu “traçado engraçado” e ao “cenário paisagístico espetacular no meio das vinhas”.

Para além disso, Joaquim Teixeira sublinhou a competitividade desta prova, muito apreciada pelos pilotos que têm aderido “cada vez mais” às corridas de montanha.

Uma resposta que responde às expectativas do presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião que pretende proporcionar aos visitantes “um fim de semana diferente de convívio, com velocidade, que os leve a regressar à região”.

Para além da apresentação, o momento foi preenchido por recordações da rampa do ano anterior, que foi dedicada ao piloto Paulo Ramalho, que foi representado num quadro no momento em que estava no pódio.

Resta, agora, aguardar pelos dias 15 e 16 de junho para assistir a um fim de semana que promete ser muito animado.

CR