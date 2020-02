Apresentação do Plano Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas do Alto Tâmega

No âmbito da “Elaboração do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Alto Tâmega – PIAAC-AT” decorreu na passada sexta-feira, dia 21 de fevereiro, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, a apresentação da 1ª Etapa do projeto aos interlocutores dos municípios que integram a CIMAT.

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações climáticas no Alto Tâmega provém da Candidatura ao programa POSEUR-02-1708-FC-000011, e tem como objetivos dotar a CIMAT e os seus municípios de um maior conhecimento sobre este fenómeno, e fornecer-lhes um documento estratégico de planeamento efetivo face às alterações climáticas, mapeando riscos e vulnerabilidades, identificando medidas de adaptação e mitigação, coordenando estruturas responsáveis pela implementação e disponibilização de informação detalhada a todos os stakeholders da Região.

O fenómeno das alterações climáticas abrange variadíssimas áreas sendo que o PIAAC incidirá sobre diversos setores/áreas temáticos como: recursos hídricos, socioeconómica, energia, indústria, transportes e comunicação, turismo e lazer, agricultura, floresta, biodiversidade, saúde, ordenamento do território e vulnerabilidades urbanas e segurança de pessoas e bens.

A metodologia usada para a elaboração do PIAAC-AT baseia-se em grande medida na metodologia ADAM – Apoio à Decisão em Adaptação Municipal e deverá seguir 4 etapas distintas e uma outra transversal às restantes.

A primeira etapa consiste na caracterização local do fenómeno “alterações climáticas” e diagnóstico identificando as vulnerabilidades atuais, a segunda etapa, na Identificação de vulnerabilidades climáticas futuras de acordo com os modelos de previsão e cenários elaborados, a terceira etapa, na caracterização das ações a implementar para colmatar as vulnerabilidades existentes e previstas face aos modelos desenvolvidos, estabelecendo os respetivos prazos e prioridades, a quarta etapa na implementação, monitorização e revisão do PIAAC-AT e por último, a etapa transversal que corresponde à Integração do PIAAC-AT nos instrumentos de planeamento de âmbito municipal.

Na sessão foi, então, apresentada a 1ª etapa deste projeto – caracterização local do fenómeno “alterações climáticas” e diagnóstico identificando as vulnerabilidades atuais – pelos representantes técnicos do projeto, aos municípios do Alto Tâmega, que estiveram representados pelos seus interlocutores.

De acordo com o cronograma do projeto esta 1ª etapa terminará no fim deste mês, sendo que a 2ª etapa também já se encontra a decorrer, tendo iniciado, em janeiro deste ano, e tem data prevista de término para fim do mês de maio, do corrente ano.