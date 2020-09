Apresentação do livro “Um Amor numa barca à deriva”, de Augusta de Andrade

No dia 28 de agosto de 2020, a artista Augusta de Andrade apresentou o seu terceiro livro “Um Amor numa barca à deriva”, no Auditório Municipal de Ribeira de Pena.

A cerimónia iniciou com visita à exposição de pintura da artista ribeirapenense. O decorrer da apresentação do livro contou com vários momentos musicais animados por Mónica Alves e seus amigos, Filomena Marques, Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados”, Eduarda Alves e pela Maria João Pereira. O serão contou ainda com um momento de recitação de 2 poemas de Maria de Augusta de Andrade na voz de Mónica Fernandes.

Este segundo romance “Um Amor numa barca à deriva” da artista foi editado pela Minerva Transmontana com o apoio do Município de Ribeira de Pena, a Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e Junta de Freguesia de Santa Marinha.

Esta obra, através da sua simplicidade, transporta-nos para uma época que marcou as mentes e a história portuguesa. Esta história de amor impossível, rasgado pelas tradições, mostra-nos que nos momentos mais complicados há sempre uma luz ao fundo do túnel.