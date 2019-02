O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, associou-se à homenagem prestada ao Padre Diogo Martins, através da edição de um livro alusivo à sua vida, cujo lançamento e apresentação decorreu no passado sábado, dia 9 de fevereiro, em Calvão, concelho de Chaves.

A ligação do Padre Diogo Martins ao Concelho de Boticas é sobejamente conhecida, em virtude de ser pároco de Ardãos há longos anos, razão pela qual se associaram também a esta cerimónia o Presidente e o Secretário da Junta de Freguesia de Ardãos e Bobadela, António Couto e João Dias, respetivamente.

A propósito desta homenagem, o Presidente da Câmara de Boticas sublinha ser “um grato prazer” associar-se a esta homenagem, descrevendo o Padre Diogo como um “Homem do Povo e sempre disponível para o Povo, sendo a dedicação que tem pelo Concelho de Boticas um motivo de orgulho para todos os seus paroquianos. Sempre direto, incisivo e fiel aos seus princípios e valores, não receia expressar a sua opinião nem dizer de forma aberta aquilo que pensa. Homem simples e de trato fácil tem também a humildade de reconhecer as suas falhas e os seus defeitos, demonstrando prontidão para os corrigir, sempre com uma correcção e uma elevação de espírito que importa enaltecer”.

Fernando Queiroga aproveitou ainda o momento para endereçar ao pároco os seus cumprimentos, fazendo votos para que continue a ser o “bom pastor” que conduz as suas “ovelhas” nesta sua caminhada espiritual.