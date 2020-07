Apreensão de cinco armas de fogo em Boticas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através Posto Territorial de Boticas, no dia 12 de julho, apreendeu cinco armas de fogo num armazém, em Boticas.

As armas pertenciam a um homem já falecido há dois anos, tendo sido detetadas num armazém, na sequência de uma situação de desavenças familiares entre a viúva e os pais daquele. Terá sido pedida a presença dos militares da Guarda quando a viúva tencionou levar do armazém pertences comuns a ela e ao companheiro falecido e os pais não deixaram. Quando os militares da GNR intervieram viram as cinco armas de fogo e munições de diversos calibres no local, tendo sido apreendido o seguinte material: quatro pistolas; um revólver; 18 munições; um coldre; um estojo de limpeza.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.