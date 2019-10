Apreensão de armas proibidas na Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Peso da Régua, hoje, dia 9 de outubro, deteve um homem de 29 anos, pelo crime de detenção armas proibidas, no Peso da Régua.

No âmbito de investigação que decorreu durante 3 meses, despoletada pelo crime de ameaças e coação em local de trabalho, os militares deram cumprimento a dois mandados de buscas domiciliárias e cinco buscas em veículos, que culminou na apreensão do seguinte material: quatro espingardas de caça; Duas pistolas; 135 munições; 83 cartuchos.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Peso da Régua. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental do Peso da Régua.