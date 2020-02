Apreensão de 27 mil euros de artigos contrafeitos no Peso da Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Destacamento Territorial de Peso da Régua, ontem, dia 5 de fevereiro, apreendeu 724 peças de vestuário e calçado contrafeito, no concelho de Peso da Régua.

No âmbito de uma fiscalização à feira semanal daquele concelho, os militares detetaram centenas de artigos contrafeitos em bancadas destinados à venda ao público, com um valor estimado de 27 mil euros. No total foram apreendidas 689 peças de roupa e 35 pares de calçado.

Na sequência das diligências policiais, foi possível identificar duas mulheres de 30 e 45 anos, por suspeita de contrafação e foram elaborados seis autos de contraordenação.

Esta ação contou com o reforço de diversas valências da GNR, nomeadamente o Destacamento de Ação Fiscal do Porto, Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção, Destacamento de Intervenção dos Comandos Territoriais do Porto e Braga, Destacamento de Transito de Vila Real e as Secções Cinotécnicas dos Comandos Territoriais de Vila Real e Porto.