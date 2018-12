O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, no dia 27 de dezembro, apreendeu três armas de fogo utilizadas em ameaças, no concelho de Valpaços.

No âmbito de um inquérito de ameaças com arma de fogo, que inicou há cerca de seis meses, em que o suspeito, de 63 anos, apontou uma arma de fogo a outro homem, de 69 anos, na via pública, os militares realizaram uma busca domiciliária que resultou na apreensão de: duas armas de caça, calibre 12; uma pistola calibre 6.35 mm; uma réplica em madeira de arma de fogo; 179 munições de vários calibres.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

