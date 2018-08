Há cerca de um ano, a Câmara Municipal de Vila Real lançou uma aplicação móvel e gratuita, para plataformas IOS e Android, com vista a uma maior aproximação aos cidadãos, quer aqueles que residem em Vila Real, quer aqueles que a visitam.

Entre outras funcionalidades, esta aplicação permite à população local e aos visitantes um acesso facilitado a várias informações municipais, nomeadamente notícias do concelho, agenda cultural da autarquia e do teatro municipal, condições meteorológicas e pontos de interesse de Vila Real, como o Palácio de Mateus, o Santuário de Panóias, museus, o centro de ciência viva ou jardim botânico na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Inclui ainda uma funcionalidade de contacto direto com a autarquia, em que qualquer pessoa poderá usar a aplicação para denunciar um buraco na estrada, um muro caído ou qualquer outro problema ou dificuldade, bastando tirar uma fotografia e enviar diretamente.

Na altura do seu lançamento, foi referida a intenção do Município e desenvolver uma funcionalidade mais vocacionada para o Turismo, incluindo informação em línguas estrangeiras. Assim, a partir de agora, é possível descobrir todos os locais onde comer, onde ficar, o que visitar e até mesmo consultar a agenda municipal em quatro línguas, o português, o inglês, o francês e o espanhol. Estas 4 línguas deverão ir ao encontro das necessidades da maioria dos visitantes de Vila Real.

A navegação é intuitiva e funcional, sendo facilmente percetível em qualquer das línguas disponíveis. Todos os restaurantes, locais onde ficar, locais para visitar e até mesmo a própria agenda têm sempre fotografias sugestivas. Os locais onde comer apresentam mais de 50 restaurantes espalhados pela cidade de Vila Real e arredores, todos com uma fotografia da fachada e de um dos pratos ali confecionados.

A aplicação é georreferenciada, e por isso apresenta automaticamente os locais mais perto do utilizador, permitindo descobrir facilmente restaurantes ou locais onde pernoitar. É ainda possível obter direções de imediato, através do Google Maps, assim como os vários contactos de telefone e de email de cada local.

Recorde-se que esta aplicação foi desenvolvida pelo próprio Município de Vila Real.

