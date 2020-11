Apoio ao comércio e restauração com verbas da programação de Natal

A Câmara Municipal de Vila Real, tendo em conta “os impactos económicos e sociais que decorrerão da diminuição de atividade que resultam da pandemia”, aprovou, na última reunião, uma série de verbas para apoiar os comércios locais.

Assim, segundo Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, este ano, as festas de Natal e da passagem de ano “serão diferentes”. Haverá iluminação de natal, num conjunto de artérias do concelho, sobretudo no centro histórico. Porém, desta vez, a iluminação terá em consideração as obras em algumas dessas artérias que condicionarão a dimensão e a colocação dessa iluminação. Porém, apesar deste aspeto se manter, não haverá o tradicional arraial de passagem de ano, nem animação de rua, que implica aglomeração de pessoas. “Há um conjunto de atividades que não desenvolveremos, tendo em consideração a pandemia. Por isso, vamos pegar no dinheiro que resulta da poupança dessas atividades e vamos tentar, de forma legal, sem ferir nenhuma das competências e atribuições que os municípios têm, ajudar o comércio local e direcionar algumas medidas para a restauração”.

A primeira ajuda, da responsabilidade do Serviço de Animação e Turismo, será um concurso de montras de natal que permitirá, a cada participante, ganhar 100 euros. (…)

Cláudia Richard

