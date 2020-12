Aplicação móvel do Município de Sabrosa já disponível

O município de Sabrosa criou recentemente uma aplicação móvel – APP que está agora disponível a todos os munícipes e que já se encontra disponível para download na Play Store da Google, sendo exclusiva para Android.

Das principais funcionalidades destacam-se: Agenda/Eventos do Município; Notícias; Contactos úteis; Farmácias de serviço; Meteorologia; Ocorrências (o utilizador pode enviar ocorrência com fotografia para os serviços municipais); Pontos de Interesse Municipais; Serviços Online para consulta (através de registo);

Torna-se agora mais fácil a interação do munícipe com a Câmara Municipal de Sabrosa via telemóvel.

Este é um projeto que surge no seguimento da candidatura “Proximidade Local Digital Integrada”, que foi financiada pelo FEDER no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2020.