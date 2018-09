Volvidos 15 anos da abertura da casa de abrigo Sophia, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) de Vila Real, esta instituição particular de solidariedade social, pessoa coletiva e de utilidade pública, promoveu o workshop «Acolhimento de vítimas de violência doméstica em casas de abrigo», dirigido exclusivamente a técnicos do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Mesão Frio. A ação, que suscitou um espaço de partilha entre técnicos, realizou-se ontem, dia 25 de setembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mesão Frio.

A ministrar o workshop esteve Elisa Brites, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima na APAV, que simultâneamente exerce funções como diretora da casa abrigo Sophia e Dália Santos, jurista da referida estrutura. As duas oradoras informaram os presentes sobre o regime jurídico aplicável à prevenção de violência doméstica, à proteção e à assistência das vítimas. Elucidaram, também, sobre o papel crucial das casas de abrigo na reestruturação da vida destas pessoas, locais seguros para que as mesmas, com ou sem filhos, possam permanecer, ter aconselhamento e ajuda relativamente aos seus direitos, proteção social, habitação, emprego, regulação das responsabilidades parentais, entre outros.

A iniciativa teve como objetivo fundamental, clarificar as dúvidas dos técnicos, estabelecendo uma abordagem ao processo do encaminhamento das vítimas de violência doméstica para as casas de abrigo. Para que o papel dos técnicos do CLAS seja ainda mais efetivo na área abrangida pelo município de Mesão Frio, foi reiterada a importância do levantamento de informação e das necessidades das vítimas que procuram apoio para, desta forma, agirem no terreno com respostas mais adequadas.